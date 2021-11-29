Российская пенсионерка пожаловалась на многолетние потопы в квартире

Квартиру пенсионерки на юге Сахалина шесть лет заливает водой в непогоду

Пенсионерка из города Корсакова на юге Сахалина вынуждена в течение шести лет страдать от постоянных потопов. В 2020 году в доме провели капитальный ремонт, однако квартиру все равно продолжало заливать водой в непогоду, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

Женщина живет на четвертом этаже многоквартирного дома и считает, что вода к ней поступает сверху — сначала заливает пустующее помещение этажом выше, а потом стекает по стенам. Пенсионерка отметила, что шесть лет назад у соседа из-за сильного шторма полностью снесло балкон — теперь он в квартире постоянно не живет, а вода продолжает попадать в ее жилье.

С многолетней проблемой женщина уже неоднократно обращалась в городскую прокуратуру, мэрию Корсакова и областной фонд капитального ремонта, однако ситуацию не исправили. Специалисты приходили с проверками и провели ремонт, но потопы в квартире пенсионерки продолжились.

В октябре коммунальщики установили, что край крыши разрушается и огромные куски цементного блока выпадают на пятый этаж. Дальнейших действий специалисты принимать не стали, и женщина записалась на прием к мэру города, но до сих пор на него не попала.

В администрации Корсакова сообщили, что капремонт кровли и фасада дома с гарантией на пять лет проводили в 2020 году. Представители департамента вновь обследовали квартиру пострадавшей и отметили, что межпанельные швы в доме загерметизированы, однако работы не дали результата. Возможной причиной протечек в мэрии назвали отсутствие или неплотное примыкание уплотнительной резинки на балконной двери в расположенной выше квартире.

В сентябре аналитики назвали потопы самыми распространенным типом аварий в российских квартирах. С подобной проблемой сталкивались 76,4 процента россиян. Следующими по популярностями авариями стали короткое замыкание (4,8 процента) и противоправные действия соседей (0,3 процента).