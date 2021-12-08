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США заявили о необходимости иметь полностью функционирующее посольство в Москве

Представитель Госдепа Прайс: США нужно иметь полностью функционирующее посольство в Москве

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США необходимо иметь полностью функционирующее посольство в Москве, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга. Он отметил, что в Вашингтоне понимают аналогичные пожелания со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

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«Нам нужно полностью функционирующее посольство в Москве. Мы понимаем и российское желание иметь полностью функционирующее посольство здесь, в Вашингтоне, это приоритет», — сказал Прайс.

Он отметил, что стороны добились прогресса по этому вопросу за последние дни. По его словам, диалог президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена подчеркивает необходимость вести обсуждения и решать вопросы с Россией.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по вопросам, которые касаются выдачи дипломатических виз. При этом отмечалось, что США продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам.

В конце ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы.

Марина Совина
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