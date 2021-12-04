США и Россия достигли прогресса в выдаче дипломатических виз

Представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по вопросам, которые касаются выдачи дипломатических виз. Об этом пишет ТАСС.

Так представитель ведомства прокомментировал информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства.

«Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжелую работу по решению этой проблемы», — сказал собеседник агентства, выразив надежду, что США и Россия продолжат двигаться в этом направлении. Он добавил, что США продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы. Дипломат также заявил, что США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.