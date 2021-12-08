Бывшая супруга Градского наняла адвокатов для борьбы за его наследство

Ольга Градская, бывшая жена музыканта Александра Градского, наняла адвокатов для борьбы за его наследство. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается, что композитор «оставил уникальный личный архив, судьба которого крайне беспокоит его соратников». «Он же ничего не разбирал. А там все в этих мешках: какая-то переписка, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. Когда мы приезжали к нему на Козицкий [переулок], он вываливал эти кучи и балдел, перебирая», — рассказали друзья Градского.

Как утверждает издание, теперь экс-супруга артиста Ольга Градская хочет забрать этот архив. Однако, по словам знакомых композитора, его последняя жена Марина Котошенко уже вывозит все принадлежавшие артисту вещи. «Куда, зачем — никто не знает. А это нужно разбирать, заниматься этим», — отметили собеседники MK.RU.

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».