50-летняя ведущая искупалась в ледяной воде и удивила поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден искупалась в ледяной воде и удивила поклонников. На соответствующие кадры в ее Instagram-сторис обратили внимание журналисты Daily Mail.

50-летнюю знаменитость засняли на берегу моря в черном купальнике с декольте и вырезами по бокам бренда Melissa Odabash в сочетании с высокими ботфортами того же цвета. Известно, что стоимость купального костюма составляет 174 фунта стерлингов (17 130 рублей). На кадрах Холден с разбега окунается в воду, а затем возвращается и оборачивается в полотенце.

Читатели издания оценили смелость ведущей в комментариях под снимками. «Я собираюсь жениться на ней», «Она в фантастической форме!», «Восхищаюсь ее смелостью», «Как можно окунаться в море в купальнике зимой, когда на улице так холодно?» — высказывались они.

В декабре 2020 года датская супермодель Хелена Кристенсен погрузилась в ледяную воду в купальнике в честь 52-летия. Модель, которой 25 декабря исполнилось 52 года, попала на видео в слитном купальнике красного цвета. На кадрах она сперва спускается по лестнице в холодный водоем, а затем начинает плавать.