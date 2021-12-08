На Северном Кавказе захотели создать санаторный хаб

В Ростуризме выступили за создание санаторного хаба на Северном Кавказе

В Ростуризме выступили за создание санаторного хаба на Северном Кавказе, чтобы благодаря популярности здравниц Кавминвод привлекать гостей и в другие регионы округа. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец считает, что «в санаторный комплекс Кисловодска, Кавказских Минеральных Вод, Пятигорска можно приезжать отдохнуть, полечиться», а заодно изучать Северную Осетию и Ингушетию. Он отметил, что в настоящее время обсуждается создание хаба, который поможет удовлетворить такой запрос со стороны туристов.

По словам Смилевеца, Ингушетию можно посмотреть за один день, поэтому путешественники не поедут туда отдельно. Новый проект может решить эту проблему.

В июле стало известно, что для Северного Кавказа разработают программу гастрономического и культурного туризма. Ее исполнением займется Ростуризм, Минприроды России, представители делового сообщества, профессиональные объединения и ассоциации в сфере туризма.