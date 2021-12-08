Ирина Шейк привлекла внимание фотографов в прозрачном корсете с декольте

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость посетила вечеринку ливанского бренда Monot, которая состоялась в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Папарацци запечатлели ее на ковровой дорожке в прозрачном корсете с глубоким декольте и прямых брюках с завышенной талией черного цвета. На размещенных кадрах волосы Шейк собраны в гладкий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что автором фото выступил модный фотограф Герман Ларкин, который регулярно снимает отечественных и иностранных звезд на публичных мероприятиях. Среди героев его работ — Айрис Лоу, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Ник Джонас, Зендая, Наталья Водянова, Рианна, Рената Литвинова и другие.

В декабре Ирина Шейк вышла в свет в обнажающем грудь топе и была обругана в сети. Она пришла на премьеру фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке в темно-сером брючном костюме в полоску в сочетании с кожаным топом. «Ирина красавица, но ее наряд уж слишком экстремален. Ей следует выглядеть более изысканно и меньше оголяться», — писали фанаты об образе манекенщицы.