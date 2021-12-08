Появились новые подробности о смерти сына бывшего российского губернатора

В номере отеля, где скончался сын экс-губернатора Хабаровского края Ишаева, были наркотики

В номере отеля, где нашли мертвым 49-летнего Дмитрия Ишаева, сына бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, были наркотические вещества. О новых подробностях, появившихся в деле о смерти сына экс-губернатора, сообщает KP.RU.

В распоряжении издания оказались фотографии из номера в хабаровском отеле «Парус». На снимках можно разглядеть мертвого человека в татуировках, находящегося на полу. Предположительно, это и есть Ишаев. По предварительным данным следствия, сын чиновника скончался от остановки сердца.

Дмитрия Ишаева обнаружили мертвым в отеле Хабаровска 4 декабря. По данным местных СМИ, ранее мужчина жаловался на проблемы с сердцем.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 год. 17 февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условному сроку бывшего губернатора Хабаровского края за растрату 7,5 миллиона рублей.