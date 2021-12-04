Сына бывшего российского губернатора нашли мертвым в отеле

Дмитрия Ишаева, сына экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обнаружили мертвым в отеле «Парус» в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Следователи предполагают, что мужчина умер от инфаркта.

По сведениям хабаровского информагентства AmurMedia, у Дмитрия Ишаева и раньше были проблемы с сердцем. Из отеля «Парус» уже вывезли тело мужчины. Полиция проводит проверку. Сотрудники хабаровского отеля от комментариев воздерживаются.

Известно, что сын экс-губернатора Хабаровского края окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 год.

17 февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условному сроку бывшего губернатора Хабаровского края за растрату 7,5 миллиона рублей.

Согласно приговору 72-летнему подсудимому назначено пять лет условно. Также с него взыскано 7,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.