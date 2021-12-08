До конца 2026 года в Нижнем Новгороде планируют построить четыре станции метро

Четыре новые станции метро появятся в Нижнем Новгороде до конца 2026 года. О планах расширить метрополитен сообщил мэр города Юрий Шалабаев, передает KP.RU.

Речь идет о станциях «Сенная», «Оперный театр», «Варя» и «Сормовская». По данным издания, в общей сложности на развитие метрополитена выделят 56,5 миллиардов рублей. Из этих средств 35,5 миллиарда будет направлено на продление Автозаводской ветки метро, а еще 19,6 миллиарда рублей — на возведение станций «Варя» и «Сормовская». Аналитики указывают, что ввод станций в эксплуатацию увеличит пассажиропоток на 50 процентов — со 100 до 150 тысяч человек в день.

Уточняется, что две из четырех новых станций будут располагаться в центре Сормовского района, еще две — в нагорной части города. Строительство будет поручено победившей в аукционе группе компаний (ГК) «Моспроект-3». Известно, что специалисты этой организации спроектировали и построили десятки новых станций московского метрополитена.

Рассказывая об имеющихся планах, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что Нижний Новгород располагается в сложных для обслуживания транспорта условиях. «Город разделен рекой, а его правая часть находится значительно выше. Кроме того, большое количество исторических застроек снижают пропускную способность на улицах, хотя количество машин на дорогах растет», — объяснил он, добавив, что метро воспринимается властями «как часть новой комфортной маршрутной сети».

Ранее сообщалось, что в трех российских городах в тестовом режиме запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — средства можно перевести через мобильное приложение. Уточнялось, что эксперимент проводится в Твери, Перми и Таганроге.