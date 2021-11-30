В трех российских городах запустили новый способ оплаты проезда

В трех российских городах в тестовом режиме запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — средства можно перевести через мобильное приложение. О внедрении новой технологии РИА Новости рассказал замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

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Тестировать приложение начали в Твери, Перми и Таганроге. Для оплаты в общественном транспорте не будет необходимости устанавливать дополнительное оборудование для валидации. Пассажир сможет оплатить проезд через приложение, которое по датчику в салоне транспортного средства определит место посадки и рассчитает стоимость поездки.

По данным испытаний, подобная технология сокращает время посадки на 30 процентов, а следовательно, и время пассажиров в пути. Замглавы ведомства уточнил, что системой интересуются более 30 регионов страны. Сервис поможет достичь цели максимального расширения возможности безналичной оплаты. «Наша задача — к 2024 году довести до 70 процентов долю пассажиров с безналичной оплатой проезда на транспорте в крупнейших агломерациях, это в 10 раз больше показателя прошлого года», — заявил Богданов.

В октябре 2021 года на всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью сканирования лица FacePay. Для пассажиров выделили специальный турникет. По словам властей, российская столица стала первым городом в мире по масштабу запуска подобного способа оплаты проезда.