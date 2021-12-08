У «Свидетелей Иеговы» отобрали землю

ТАСС: суд в Тюмени лишил «Свидетелей Иеговы» право собственности на участок и здание

Суд в Тюмени отобрал недвижимость у участников организации «Свидетели Иеговы» в городе Сургуте и объединения «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация). Они лишились земельного участка и здания в Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы по Тюменской области.

Ленинский районный суд признал недействительным договор пожертвования от 2017 года, согласно которому запрещенным организациям безвозмездно передали объекты. Речь шла о земельном участке в 960 квадратных метров и нежилом участке площадью 319,7 квадратного метра на улице 30 лет Победы в Тюмени.

По данным суда, организации лишились права собственности, а сведения исключили из единого реестра недвижимости. В итоге участок и постройку передали в собственность государства.

Организация была признана экстремистской Верховным судом 20 апреля 2017 года по иску Минюста России. Ее деятельность запретили на территории страны. На 2019 год в России насчитывалось около 175 тысяч последователей этого религиозного учения.