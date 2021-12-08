Читатели Telegraph обвинили США в глупости из-за угроз отключить Россию от SWIFT

Читатели британского издания The Telegraph обвинили американское руководство в глупости из-за угроз отключения России от международной платежной системы SWIFT. Таким мнением подписчики поделились в Twitter.

Пользователи прокомментировали публикацию Telegraph о том, что президент США Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о возможном введении «ядерного варианта» санкций против Москвы. На переговорах, прошедших накануне, 7 декабря, в режиме закрытой онлайн-конференции, американский лидер заявил, что в случае «агрессии России» в адрес Украины Москву могут полностью изолировать от мировой платежной системы.

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«"Ядерный" — всегда осмысленное слово, которым можно угрожать кому-то в международной политике. Такой глупости я ожидал от администрации [бывшего президента США Дональда] Трампа, а не от нынешней», — написал пользователь Эндрю Пламмер (Andrew Plummer).

Другие подписчики издания указали на то, что «ядерные» санкции не напугают Россию, а также отметили, что не стоит ссориться со страной, которая поставляет топливо. «Удачи тебе зимой, Европа», — сыронизировал пользователь Abraxas, имея в виду газовый кризис.

О возможном отключении России от SWIFT говорила и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она уточнила, что Вашингтон обсуждал с союзниками такой вариант последствий «российского вторжения на Украину». По словам дипломата, фактическая изоляция будет иметь последствия для российского бизнеса и самих россиян, а также их возможностей для работы, путешествий и торговли.

Встреча Путина и Байдена в формате видеоконференции состоялась 7 декабря и продлилась два часа. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.