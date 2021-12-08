В Совфеде ответили на заявления США о попытках Путина восстановить СССР

Обвинения Соединенных Штатов в адрес России о попытках восстановить СССР — это нелепые домыслы, которые специально вбрасывают в публичное пространство. Так на них ответил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что у США есть одна задача — заставить соперника оправдываться, в то же время доказывая свою невиновность и непричастность. Сенатор предположил, что России не стоит вестись на такие нехитрые ловушки, «тем более, когда они озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами».

Ранее Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила о том, что Вашингтон опасается воссоздания СССР президентом России Владимиром Путиным. Вместе с тем она в очередной раз предостерегла Россию от «вторжения на Украину» и добавила, что противостояние с украинской армией будет стоить «большой крови».

В июне 2021 года Владимир Путин нашел похожие проблемы у США и Советского Союза, а также выразил мнение, что Соединенные Штаты идут по пути СССР. «В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные», — подчеркнул глава государства.