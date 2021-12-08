Россиянам напомнили минимальный возраст для получения пенсий в полном объеме

Минтруда: женщины могут получить пенсии минимум в 55 лет, мужчины — в 60

В Минтруда напомнили россиянам минимальный возраст для получения пенсионных накоплений в полном объеме, сообщает агентство «Прайм».

В ведомстве сообщили, что накопления формируются у россиян, родившихся в 1976 году и тех, кто моложе, а полностью получить их могут женщины от 55 лет и мужчины минимум в 60.

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Также в Минтруда перечислили выплаты, которые доступны для граждан с пенсионными накоплениями. Это единовременный платеж для тех, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной. Кроме того, если пенсии формировались за счет взносов по программе государственного софинансирования или средств материнского капитала, то досрочная пенсионная выплата полагается ежемесячно в течение 10 лет.

За оформлением пенсионных накоплений необходимо обращаться в Пенсионный фонд России либо в Негосударственный пенсионный Фонд. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко говорила, что хороший доход в старости возможен, если планировать и формировать накопления с 35-40 лет. Она перечислила несколько способов накопить на достойную пенсию. Речь идет о покупке недвижимости, инвестициях и банковских вкладах.