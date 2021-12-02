Россиянам перечислили четыре способа накопить на достойную пенсию

Хороший доход в старости возможен, если планировать и формировать накопления с 35-40 лет. Об этом заявила «Российской газете» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Она перечислила четыре способа накопить на достойную пенсию. Первый — покупка недвижимости, нужно обращать внимание на ее инвестиционную привлекательность. По словам Дайнеко, лучше приобрести небольшую квартиру-студию с базовым ремонтом в районе с хорошей транспортной доступностью, чем трехкомнатную в спальном районе.

Банковские вклады — еще один популярный способ накопления, хотя эксперт советует не рассчитывать на большую прибыль. Перед заключением договора стоит обратить внимание на наличие капитализации — такой вклад выгоднее обычного. Также Дайнеко отмечает, что не следует хранить более 1,4 миллиона рублей в одном банке (размер страхового возмещения).

Третий вариант — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При таком способе инвестирования можно получать налоговый вычет в размере 13 процентов от суммы, внесенной на ИИС, за календарный год. Доходность в первую очередь будет зависеть от того, что будет на ИИС: государственные облигации или акции растущих, но новых компаний. Коллективные инвестиции — например, паи ПИФов — тоже можно купить на ИИС.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) также поможет увеличить накопления. При выборе НПФ нужно, по словам эксперта, обратить внимание на ряд вещей: является ли НПФ участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, сколько лет он существует, какое количество застрахованных лиц, важно соотношение и величина собственных средств НПФ и объема средств под его управлением, а также доходность НПФ за предыдущие годы.