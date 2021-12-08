В переговорах Путина с Байденом увидели передышку для России и США

Директор РСМД Тимофеев: диалог Путина и Байдена даст передышку в ситуации вокруг Украины

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дадут передышку сторонам в ситуации вокруг Украины и России. Такое мнение РИА Новости высказал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

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По его словам, "деэскалировать" вокруг Украины "особо нечего", поскольку кризиса как такового не было.

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что США считают, будто Россия готова атаковать Украину половиной всех сухопутных войск. По ее утверждению, Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала».

В Кремле отвергают подобные заявления. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.