Оценена защита от омикрон-штамма коронавируса вакциной Pfizer

Вакцина Pfizer от коронавируса предоставляет частичную защиту от нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР.

По словам руководителя исследования Алекса Сигала (Alex Sigal), потеря иммунной защиты является «сильной, но не полной». В частности, заражение новым штаммом «омикрон» приводит приблизительно к 40-кратному снижению антител, блокирующих вирусы. Как отметили исследователи, дополнительную защиту может обеспечить бустерная доза вакцины.

Ранее вице-президент группы по работе с вакцинами в Pfizer Ральф Рене Райнерт (Ralf Rene Reinert) заявил в разговоре с агентством, что эксперты компании не ожидают значительного снижения эффективности препарата.

7 декабря вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Ленте.ру», что данные об эффективности вакцин против нового омикрон-штамма коронавируса могут быть получены в течение этой недели.