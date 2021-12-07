Вирусолог назвал сроки получения данных об эффективности вакцин против омикрона

Вирусолог Альтштейн: данные о реакции омикрона на вакцины могут получить в течение недели

Данные об эффективность вакцин против нового омикрон-штамма коронавируса могут быть получены в течение этой недели. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Может быть на этой неделе появятся результаты по поводу того, как омикрон реагирует на вакцины. Крайний срок — следующая неделя», — сообщил вирусолог.

Для получения подобных данных требуется проведение реакции нейтрализации в лабораторных условиях, объяснил главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Нужно получить размножающийся штамм вируса, добавил вирусолог. «Я думаю, он уже получен и сейчас идут молекулярные исследования», — рассказал Альтштейн. Вирусолог заявил, что компании, занимающиеся разработкам вакцин, заинтересованы в том, чтобы скорее получить результаты исследований, поэтому всячески способствуют их продвижению.

Резюмируя, доктор медицинских наук сделал предварительное заявление без опоры на данные исследований. «Предположительно вакцины будут работать, но вероятно слабее, чем против других штаммов», — заключил он.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что новый штамм коронавируса омикрон может способствовать формированию коллективного иммунитета в России. Он уточнил, что появление новых штаммов коронавируса может приводить и к положительным эффектам, например, снижению вирулентности.

По мнению Бутенко, если подтвердится слабая патогенность омикрон-штамма, то его можно будет использовать для формирования коллективного иммунитета. Однако это предположение должно быть обосновано молекулярно-генетическими исследованиями, наблюдениями и временем.