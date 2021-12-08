Французская полиция отпустила задержанного по делу об убийстве Хашогги

Французская полиция отпустила 33-летнего гражданина Саудовской Аравии Халеда Ид аль-Утейби, задержанного по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Генеральный прокурор Парижа Реми Хейтц рассказал, что Ид аль-Утейби оказался однофамильцем разыскиваемого в Турции преступника, передает France Info.

«Тщательные проверки личности этого человека позволили установить, что ордер (на арест) не распространяется на этого человека... Он был отпущен на свободу», — отметил прокурор.

Ранее Халед Ид аль-Утейби был задержан в парижском аэропорту Шарль де Голль. Он ожидал посадки на рейс до Эр-Рияда. При нем правоохранители обнаружили документы, по которым и подтвердили личность.

Хашогги бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой Дженгиз. Но после этого он так и не вернулся домой: по данным турецких журналистов, Хашогги убили по приказу из Эр-Рияда прямо на территории генконсульства.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашогги жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.