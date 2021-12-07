Во Франции задержан подозреваемый по делу об убийстве журналиста Хашогги

Полиция Франции задержала в парижском аэропорту Шарль де Голль гражданина Саудовской Аравии 33-летнего Халеда Ид аль-Утейби, подозреваемого по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi). Об этом сообщает RTL.

Бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии ожидал посадки на рейс до Эр-Рияда. При нем правоохранители обнаружили документы, по которым и подтвердили личность. Однако сейчас полиция проводит дополнительную проверку.

В случае добровольного согласия Ид аль-Утейби Франция передаст задержанного властям Турции, где проходит судебное разбирательство по делу. В противном случае решение об экстрадиции будет принимать французский суд.

Хашогги бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой Дженгиз. Но после этого он так и не вернулся домой: по данным турецких журналистов, Хашогги убили по приказу из Эр-Рияда прямо на территории генконсульства.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашогги жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

В 2021-м Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии в одобрении операции по похищению или убийству Хашогги. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашогги и не только в нем».