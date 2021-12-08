Еще двое рабочих умерли после воспламенения кислорода на российском комбинате

Еще двое пострадавших рабочих умерли после воспламенения кислорода в Усть-Илимском ЦБК

Еще двое российских рабочих, которые в ноябре пострадали при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском Целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области, умерли. Об этом сообщили в областном Минздраве, передает ТАСС.

Ранее стало известно о двух погибших, которые скончались в российской больнице от ожогов.

В министерстве уточнили, что всего в результате аварии пострадали пять рабочих, четверо из которых погибли.

Утечка кислорода с локальным возгоранием произошла на производственном предприятии группы «Илим» 24 ноября. Предприятие продолжило работать в штатном режиме, возгорание ликвидировали.

Ранее несколько взрывов прогремело на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске Нижегородской области. Из-за аварии частично обрушилось здание, пострадали два человека.