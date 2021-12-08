Назван способ раннего диагностирования рака по кашлю
Организация Cancer Research UK назвала кашель самым распространенным признаком рака легких. Об этом пишет Express.
Отмечается, что кашель может наблюдаться постоянно, стать болезненным или изменить «звучание». Также возможно появление крови с мокротой, что указывает на различные легочные инфекции.
К другим симптомам специалисты относят внезапно появившуюся одышку, боль в груди или плече, потерю аппетита, постоянное чувство усталости и потерю веса.
В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) к перечисленным признакам добавили отеки лица и шеи, а также искривление формы пальцев.
Ранее сообщалось, что боль в плечах или руках может свидетельствовать о раке легких. Также симптомами рака на ранних стадиях могут быть сухость кожи пальцев рук. Все это может возникнуть из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, которые связаны с легкими.