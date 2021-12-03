Раскрыты необычные симптомы рака легких

The Mirror: покалывания в конечностях могут свидетельствовать о раке легких

Боль в плечах или руках может свидетельствовать о раке легких. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на медиков.

Также симптомами рака на ранних стадиях могут быть сухость кожи пальцев рук. Все это может возникнуть из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, которые связаны с легкими.

Отмечается, что пациенты часто жалуются на покалывания в конечностях, что также связано с недостаточным кровообращением.

Кроме того, о раке легких могут свидетельствовать непрекращающийся кашель, частые инфекции в области грудной клетки, недостаток кислорода, боль при вдохе, а также апатия и сонливость.

Член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2, доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал самый главный симптом рака легкого. По его мнению, им является осиплость голоса без причины.

