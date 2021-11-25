Российский онколог назвал главный симптом рака легкого

Член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2, доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал самый главный симптом рака легкого. По его мнению, им является осиплость голоса без причины. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Врач объяснил, что этот симптом появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв.

«Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьезно запущено», — сказал онколог, отметив, что другими характерными причинами рака легкого может быть кашель и одышка.

Кроме того, Давыдов напомнил, что рак легкого является одним из самых распространенных заболеваний в России и мире. По его словам, чаще всего оно проявляется у лиц старше 55 лет. Для предупреждения заболевания врач порекомендовал делать компьютерную томографию легких. Особенно, отметил он, это следует делать тем людям, кто переболел COVID-19, но не прошел обследование.

Ранее врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Марина Малыгина назвала опасные причины одышки. Она отметила, что, кроме пневмонии, одышка может появиться из-за бронхиальной астмы, тромбоэмболии легочной артерии, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), туберкулеза, а также рака легких.