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Россиянам назвали опасные причины одышки

Терапевт Малыгина: одышка может свидетельствовать об астме, туберкулезе и ХОБЛ
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Одышка является опасным симптомом и может свидетельствовать о ряде заболеваний. Подробности рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Марина Малыгина, пишут «Известия».

Специалист отметила, что кроме пневмонии одышка может появиться из-за бронхиальной астмы, тромбоэмболии легочной артерии, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), туберкулеза и рака легких.

Кроме того, одышка может свидетельствовать о ряде сердечно-сосудистых заболеваний, таких как перенесенный инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и пороки сердца. Тяжелая одышка может появиться из-за анафилактического шока или отека Квинке. Одной из распространенных причин одышки эксперт назвала ожирение.

При этом одышка у беременных рассматривается отдельно, так как является нормальным состоянием.

Ранее пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени Владимирского, врач терапевт Алексей Никишенков рассказал об упражнениях, которые помогут укрепить дыхательную систему или побыстрее восстановиться после COVID-19.

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