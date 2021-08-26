Врач рассказала о росте числа пациентов с «разрывом легких» из-за коронавируса

Число пациентов с COVID-19, у которых происходят спонтанные «разрывы легких», увеличилось. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

«При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры (серозная оболочка легких — "Ленты.ру"), наступает коллабирование (уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания — "Лента.ру") легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух», — пояснила Станевич.

Она добавила, что разрывы чаще всего происходят в наиболее воспаленной области легкого. Однако для этого иногда достаточно даже небольшого числа участков «матового стекла». На разрыв также могут повлиять курение и другие хронические заболевания, из-за которых легкие были повреждены до COVID-19.

По словам Станевич, разрыв может случиться в любой фазе заболевания, но чаще всего встречается во время второй фазы — на 10-12 день болезни, когда у человека усугубляются легочные симптомы, а также при последней третьей фазе — после 12 суток болезни, когда воспаление в легких нарастает.

«В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности», —резюмировала она.

Ранее врач Александр Карабиненко оценил вероятность полного восстановления легких после коронавируса. По его словам, легкие человека сами способны восстановиться после заболевания. Однако перенесенная пневмония может привести к фиброзным изменениям, в числе которых одышка и кашель.