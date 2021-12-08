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Названа причина блокировки аккаунта Шукшиной на YouTube

Google: аккаунт Шукшиной на YouTube заблокировали за распространение фейков о коронавирусе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

YouTube-канал актрисы и телеведущей Марии Шукшиной был заблокирован за распространение фейков о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщили в российской пресс-службе компании Google.

«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19», — назвали в Google причину блокировки. Аккаунт Шукшиной нарушал это правило, добавили в пресс-службе компании. О возможности восстановления профиля актрисы не сообщается.

Мария Шукшина рассказала о бане своего аккаунта на YouTube 8 декабря. На странице ее канала говорилось, что профиль заблокирован «за нарушение правил сообщества YouTube».

В конце ноября Instagram ограничил доступ к подписке на страницу Шукшиной. Пользователей соцсети, желавших стать фолловером телеведущей, предупреждали, что профиль знаменитости публиковал ложную информацию. Одной из причин такого решения Instagram стал пост, в котором Шукшина ответила на обращение врачей к известным антипрививочникам с предложением посетить красную зону больниц. Актриса в публикации пригласила медиков в «в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова».

Шукшина неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации. Она также критиковала меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ношение защитных масок и QR-коды. В сентябре, принимая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Шукшина заявила о «вирусе бескультурья» в России, который якобы страшнее пандемии коронавируса.

Маргарита Щигарева
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