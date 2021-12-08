YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

Телеведущая и заслуженная артистка Мария Шукшина, выступающая против обязательной вакцинации, сообщила в своем Telegram-канале, что ее заблокировал YouTube. Причины блокировки в настоящий момент неизвестны.

На странице ее канала говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». О каких конкретно нарушениях идет речь, не сообщается.

Ранее социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей. Сообщалось, что причина была в публикациях с фейками. В своем последнем перед блокировкой посте Шукшина ответила на открытое письмо врачей, которые призвали противников прививок посетить красные зоны «ковидных» больниц и морги. Позднее Instagram-аккаунт знаменитости был восстановлен.

Актриса неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации и принимаемых эпидемиологических мерах в рамках борьбы с коронавирусом. 24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников, среди которых помимо Шукшиной — лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Через несколько дней после этого Шукшина заявила, что пыталась связаться с одним из главврачей. По ее словам, она позвонила в приемную главврача больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Дениса Гусева, но ей ответили, что все менеджеры заняты.