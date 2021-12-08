Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин обратился к Меркель на «ты»
Кассирша похитила из российского банка 23 миллиона рублей и скрылась
Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве
Россияне выступили против запрета сдавать квартиры «только славянам» 
В США выпустят феминистскую версию антиутопии «1984»
В Бангладеш 20 студентов приговорили к казни за политическое убийство
Пассажир самолета закинул ноги на соседний подлокотник и смутил попутчика
Путин поздравил нового канцлера ФРГ с вступлением в должность
В Белоруссии оценили ущерб для Евросоюза от продовольственного эмбарго
Новости партнеров
Прослушать новость

YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

Телеведущая Шукшина сообщила о блокировке своего YouTube-канала
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Телеведущая и заслуженная артистка Мария Шукшина, выступающая против обязательной вакцинации, сообщила в своем Telegram-канале, что ее заблокировал YouTube. Причины блокировки в настоящий момент неизвестны.

На странице ее канала говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». О каких конкретно нарушениях идет речь, не сообщается.

Ранее социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей. Сообщалось, что причина была в публикациях с фейками. В своем последнем перед блокировкой посте Шукшина ответила на открытое письмо врачей, которые призвали противников прививок посетить красные зоны «ковидных» больниц и морги. Позднее Instagram-аккаунт знаменитости был восстановлен.

Актриса неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации и принимаемых эпидемиологических мерах в рамках борьбы с коронавирусом. 24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников, среди которых помимо Шукшиной — лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Через несколько дней после этого Шукшина заявила, что пыталась связаться с одним из главврачей. По ее словам, она позвонила в приемную главврача больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Дениса Гусева, но ей ответили, что все менеджеры заняты.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0115 ноября

Время решать.

Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
09:03 7 декабря

Доктор Мясников развеял миф о макаронах

08:01 7 декабря

Девушка нашла на свидании у парня неожиданные вещи и поймала его на измене

06:01 7 декабря

Девушка познакомилась с возлюбленной 60-летнего отца и удивилась одному факту

Интернет и СМИ00:0111 ноября

«Я сталкивалась с облавами»

Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
03:15 7 декабря

Опытный конгрессмен уйдет в отставку и возглавит соцсеть Трампа

02:10 7 декабря

В России предложили ввести ограничения на запись через «Госуслуги»

00:03 7 декабря

Принята резолюция России и США против применения IT в преступных целях

Интернет и СМИ00:01 1 ноября

«Мы просто зомби»

Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
20:44 6 декабря

Россиянам назвали способы защититься от популярного вида мошенничества

19:33 6 декабря

Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram

19:23 6 декабря

Российский суд отклонил иск телеканала «Дождь»

Россия
Глава Крыма назвал Беловежское соглашение приговором СССР
«Самое ужасное — потерять ногу»
Спасти Катю может только дорогая операция. Девочке нужна ваша помощь
Володин назвал выигравших от развала СССР
«Препараты выгодные и невыгодные».
О предлагаемом снижении оплаты по ОМС некоторых генно-инженерных лекарств
Рейсовый автобус сгорел на севере Москвы
Почему в Москве 40 равно 120.
Несколько интересных фактов о Северо-Восточной хорде
Обвиненную в контрабанде наркотиков из-за антидепрессанта россиянку оправдали
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии оценили ущерб для Евросоюза от продовольственного эмбарго
Russian President Boris Yeltsin and Byelorussian leader Stanislav Shushkevich, exchange Slavic Treaty in Brest, USSR (Russian Federation) Dec. 7, 1991.«Мы поняли, что можем все изменить»
Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
В Латвии отказались расширять выплаты жертвам тоталитаризма на латышей и цыган
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Министр финансов Украины усомнился в пользе санкций Зеленского
«У всех была каша в головах»
30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
Парламент Киргизии остался без русских
Все материалы
Экономика
Цены на газ в Европе взлетели
Японцы скупили миллионы гектаров российского леса
Аналитики «МегаФона» заявили о вхождении TikTok в тройку популярных соцсетей
Потеряли берега.
Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
В «СберБанк Онлайн» появилась услуга по покупке и продаже драгметаллов
Ду ю спик казах?
Казахстанцы защищаются от мошенников из Украины и России с помощью родного языка
Все материалы
Силовые структуры
Появилась версия о спланированном нападении на МФЦ в Москве
Отставной офицер расстрелял сотрудников московского МФЦ из-за медицинской маски.
Два человека погибли, трое ранены
У стрелявшего в московском МФЦ нашли при себе десятки патронов
Арестован поставщик гнилых рубашек для полиции
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
МВД захотело получить полномочия на исследование патронов
Бойцовые еноты.
Как российские патриоты стали наемниками, связались с офицерами ФСБ и превратились в бандитов
Все материалы
Наука и техника
Названа новая особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Технологии производства российских танков предложат Индии
Названы лучшие беспроводные наушники
Умер летчик-испытатель вертолетов «Ми»
Раскрыта причина осложнений после зарубежных вакцин от коронавируса.
Препараты отторгает иммунная система
Все материалы
Спорт
Чимаев заявил об отсутствии поражений в драках с пятого класса
Ангелина Мельникова«Сердце проваливается от страха»
Сложнейшие элементы и постоянный риск: как гимнастика стала самым опасным видом спорта?
Акинфеев объяснил исполнение песни в стиле регги
Партнерский материал
«Зенит» ждет «Спартак» и «Барсу»
Решающие матчи в еврокубках. «Барселона» едет в Мюнхен, «Спартак» — в Варшаву
Усик рассказал о трудностях в организации поединка с Джошуа в Киеве
Путин поздравил победителей Кубка Дэвиса
Лионель МессиЛионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».
В гонке за трофей он обошел Криштиану Роналду и Роберта Левандовски
Все материалы
Культура
Последний альбом Оксимирона попал в топ-5 чарта Spotify
Англичанке гадят.
Кристен Стюарт сыграла страдающую принцессу Диану в новом фильме. Что из этого вышло?
Спектакли Центра театра и кино Михалкова завершат программу «Большие гастроли»
RikiЛучшая новая музыка:
божественные близняшки, призраки бывших подружек и возвращение Placebo
Джеймс Кэмерон назвал «Человека-паука» своим «величайшим несделанным фильмом»
На создателей фильма «Цой» попросили возбудить уголовное дело
Бесславная охота.
В прокат вышло продолжение «Охотников за привидениями». Почему это полный провал?
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью фейкового сайта Минздрава
В США описали Путина на встрече с Байденом фразой «человек, которому все равно»
Как россияне научились красть миллионы с банковских карт по всему миру
 
Кудрявцева жестко ответила телефонным мошенникам
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
«Соцсети опасны, как наркотики»
Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
Роскомнадзор заблокировал Tor в России
Все материалы
Ценности
Названа самая влиятельная женщина мира в 2021 году
Андре Акури в рекламной кампании 70-х годов«Я ненавидела, когда мне диктовали, что делать»
Как первая арабская модель в истории покорила мир вопреки гневу отца
Россияне принялись скупать предметы роскоши после просмотра «Дома Gucci»
«Эти люди знают, чего хотят»
Какими богатствами владеет семья Нурсултана Назарбаева?
Мать невесты пришла на свадьбу в белом платье и была обругана в сети
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Ирина Шейк привлекла внимание фотографов в прозрачном корсете с декольте
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри посоветовал людям бросить нелюбимую работу и подвергся критике
«Здесь любят Россию»
История девушки, которая переехала в Испанию и помогает футболистам из России устроить свою жизнь
Мужчина узнал о прошлом девушки и усомнился в желании жениться на ней
«Он думал, что просто развлекается»
Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
Морская свинка отгрызла челку пьяной хозяйке
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.
Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Диетолог назвала самую опасную ошибку при похудении
Все материалы
Volkswagen показал новый Amarok
Почему BMW M3 оказалась круче M4? Тест на треке!
Сколько дверей и ведущих колёс должно быть у правильной «эмки»?
Внедорожник Haval Big Dog, который ждут в России, получил новый дизайн
«Китайцы» перешли в наступление: 15 популярных кроссоверов России
В ноябре «китайцы» вошли в Топ-5 самых популярных SUV
Hyundai и Genesis рассказали об электрических новинках для России
Антиковидная галерея с главной мотоциклетной выставки мира
EICMA: десятки новинок с мотонедели в Милане
Опубликованы первые изображения нового кроссвэна Kia Carens
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Они очень напоминают людей»
Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Вот такой вышины, вот такой ширины»
Как в России появился каравай и почему он стал обрядовым хлебом
«Никогда не видела ничего подобного»
Россиянка ездит по стране в поисках заброшенных построек. Чем они ее вдохновляют?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Не сдадимся!»
Как советский ученый сумел организовать быт сотни людей на льдине после кораблекрушения?
«Черный как деготь»
Как появился бородинский хлеб и какая версия его происхождения наиболее правдива
National Geographic отметил 20 красивейших мест России
Все материалы