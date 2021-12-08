Экс-солистка «Тату» рассказала о первой квартире

Экс-солистка российской группы «Тату» Лена Катина рассказала, что потратила первые гонорары на автомобиль и недвижимость. Певица поделилась подробностями в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск которого опубликован на YouTube.

Артистка копила средства и в 18 лет совершила крупные покупки. Она отметила, что потратила деньги с умом — на машину и квартиру, а не на дорогую одежду. Во время разговора Утяшева поделилась своим опытом, рассказав, что приобрела собственное жилье в 15 лет.

На данный момент Катина мечтает приобрести еще недвижимость и завершить капитальный ремонт в существующем жилье. На время работ певица вместе с ребенком поселилась у родителей. По словам артистки, ремонт влетает в копеечку, она потратила на него около 2,5 миллиона рублей. Катина отметила, что черновые работы подходят к концу, и похвалила бригаду рабочих.

Ранее о своей недвижимости рассказала украинская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Во время пандемии артистка оформила в ипотеку две квартиры в Москве и посчитала произошедшее отличным вложением средств.