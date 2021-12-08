В переговорах Байдена и Путина увидели тревожные сигналы для Украины

Украинский эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев получил тревожные сигналы на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись во вторник по видеосвязи. Его цитирует ТАСС.

Он обратил внимание на двухдневную паузу между беседой Байдена с Путиным и назначенным разговором американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Отложили на два дня доведение результатов встречи до Украины. Это подтверждает мою мысль, что сначала пообщаются с союзниками. Для США важнее евроатлантическая связь, которая наладилась для сдерживания России — это Британия, Италия, Франция и Германия. А до Украины потом будет доведено решение», — заявил Осипенко.

Он также не исключил давления на Украину со стороны США с целью вынудить Киев выполнять Минские соглашения. Эксперт напомнил, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам переговоров лидеров двух стран сообщил, что стороны снова начинают разговор о необходимости активизировать минский и нормандский форматы, «формулу Штайнмайера и так далее».

«То есть на Украину будет давление со стороны США», — предположил украинский эксперт.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Их беседа длилась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе.

По итогам беседы советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белом доме все еще не видят сигналов, свидетельствующих о принятом решении президента Путина о вторжении.

