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Губернаторов трех регионов обвинили в недостаточных усилиях для вакцинации

Вице-премьер Трутнев: в Приморье и Хабаровском крае недостаточно работали для вакцинации

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев заявил, что в трех российских регионах их главы предприняли недостаточно усилий для вакцинации. Слова вице-премьера приводятся на сайте правительства.

Трутнев обвинил в этом губернаторов трех дальневосточных регионов — Хабаровского и Приморского краев, а также Еврейской автономной области (ЕАО). Эти субъекты не достигли среднероссийского показателя охвата вакцинацией, который составляет 55,4 процента. Отмечается, что в Хабаровском крае он составляет 47,7 процента, в ЕАО — 50,2 процента, в Приморье — 52,6 процента.

«Губернаторы не предприняли достаточно усилий для развертывания вакцинации и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента», — отметил Трутнев, являющийся также полномочным представителем главы государства в Дальневосточном федеральном округе.

В ноябре в Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет. Прививки необходимо сделать студентам средних профессиональных образовательных и вузов.

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Антон Похиляк
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