В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для студентов

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет. Соответствующее распоряжение появилось на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Прививки необходимо сделать студентам средних профессиональных образовательных и высших учреждений. В том числе тем, кто проходит практику. Это требование касается и студентов, находящихся на вечерней и заочной форме обучения.

В документе уточняется, что молодые люди чаще всего болеют бессимптомно, при этом являются источником заражения пожилых граждан.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край стал первым регионом, в котором введут QR-коды на внутренних авиалиниях. С 1 декабря согласно нововведениям, перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только гражданам с действующими QR-кодами.