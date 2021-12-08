Турнир по жонглированию футбольным мячом среди детей впервые проведут в России

В январе в Салехарде проведут турнир по жонглированию футбольным мячом среди детей

В Салехарде впервые в России проведут турнир по жонглированию футбольным мячом среди детей. Мероприятие намечено на 6 января 2022 года, сообщает «Север-Пресс».

Турнир проведут по двум номинациям: выполнение трюковых элементов и скоростная чеканка мяча за одну минуту.

Такое необычное спортивное состязание организовать для детей предложил бывший учитель физкультуры Андрей Алексеенко. Он пояснил, что в спортивном зале центра культуры и спорта «Геолог» ежедневно проходят часовые занятия.

Жонглированием футбольным мячом, или фристайлом, называют вид спорта, где все трюки выполняются с помощью мяча с использованием любой части тела. Главное, чтобы это делалось без использования рук.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что футбол не интересен российским детям. В связи с этим он предложил популяризировать этот вид спорта.