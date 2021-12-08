Убийцы вора в законе Япончика получат по 16 и 17 лет колонии

Представитель прокуратуры в ходе судебных прений попросил приговорить фигурантов дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как вор в законе Япончик, к 16 и 17 годам колонии. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Голышев.

«В ходе прений гособвинитель попросил назначить моему подзащитному (Джамбулу Джанашии) 16 лет лишения свободы», — рассказал он​​​.

Для второго подсудимого Муртази Шадании гособвинение запросило 17 лет колонии, добавил защитник.

Шадания и Данашия обвиняются в слежке за погибшим, изучении его образа жизни и маршрутов передвижения. Кроме того, они приобрели снайперскую винтовку и патроны для убийства авторитета и автомобиль, необходимый для осуществления их замыслов.

Ранее суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении обоих фигурантов.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе скончался в больнице в начале октября.

В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за Япончиком.