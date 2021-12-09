Трэвис Скотт дал первое интервью после гибели десяти человек на концерте

Американский рэпер Трэвис Скотт дал первое интервью после гибели десяти человек на его концерте. Оно опубликовано на YouTube-канале CThaGod.

По словам музыканта, во время выступления на фестивале Astroworld он не знал, что в зале происходит давка. Хип-хоп-артист отметил, что во время концертов бывают разные инциденты, люди падают в обморок, и он всегда останавливает мероприятие, если что-то подобное случается. Рэпер утверждает, что узнал о жертвах лишь за несколько минут до пресс-конференции, которая была организована после фестиваля.

Скотт заявил, что пока не готов назвать тех, кто виноват в трагедии, так как его команда все еще пытается разобраться в этом вопросе. Он добавил, что, будучи артистом, доверяет персоналу, который отвечает за безопасность на мероприятии, и подчеркнул, что не хотел никому навредить. По словам рэпера, от него исходит позитивная энергия, а с поклонниками он всегда пытается выстраивать прочную связь.

«Я хочу, чтобы все помолились за фанатов, которых больше нет. Хочу, чтобы помолились за их семьи и продолжали тянуться к исцелению. Просто поддерживайте друг друга. И помните: любовь — это все», — сказал Скотт.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось, что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.