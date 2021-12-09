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В США отметили опасность 5G

Эксперты FAA предупредили о негативном влиянии 5G на авиацию

Фото: Adrees Latif / Reuters

Помехи от связи 5G могут негативно повлиять на оборудование в самолетах и представлять угрозу безопасности в гражданской авиации. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) предупредили авиаперевозчиков и операторов связи о потенциальной опасности стандарта пятого поколения. Специалисты выявили обеспокоенность, что помехи от 5G могут повлиять на критическое оборудование на самолетах, например, радиовысотомеры. В FAA рекомендовали пересмотреть руководства по летной эксплуатации самолетов и вертолетов, чтобы учесть влияние нового стандарта связи.

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Так, в одном из документов говорится, что влияние связи 5G на оборудование летательного средства может быть особенно сильным на небольшом расстоянии от земли — при взлете или посадке. При этом отметившие опасность нового стандарта эксперты выразили надежды на то, что «стандарт 5G и авиация будут безопасно сосуществовать».

Журналисты отметили, что FAA, Федеральная комиссия по связи (FCC) и Белый дом продолжат обсуждение вопроса об ограничениях 5G в авиации с представителями отрасли. Специалисты ведомства сообщили, что в будущем могут быть определены конкретные ситуации и области, в которых использование 5G может повлиять на оборудование в самолетах.

Представители одного из операторов США Verizon отметили, что нет никаких доказательств того, что передача данных через 5G с использованием спектра C-диапазона представляет какую-либо угрозу для авиации. Также в компании отметили, что намерены запустить 5G с использованием C-диапазона в январе 2022 года, чтобы подключить к сети до ста миллионов американцев в первом квартале года.

В ноябре 2020 года специалисты Радиотехнической комиссии по аэронавтике США (RTCA) назвали реальную опасность сетей связи 5G при взаимодействии с авиационным транспортом. «Необходимы гарантии того, что критически необходимые для безопасности авиационные системы будут защищены», — высказался глава RTCA Терри Маквенес (Terry McVenes).

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Андрей Ставицкий
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