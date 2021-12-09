Вирусолог предложил не выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно

Доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн определил категорию людей, которым не следует выдавать QR-коды. По его мнению, к таким относятся пациенты, перенесшие коронавирус в бессимптомной форме. Своим мнением на этот счет вирусолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложил выдавать QR-коды перенесшим COVID-19 с высокими титрами антител.

Кроме того, переболевшим необходимо разрешить посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, отметил Фадеев. Для этого необходимо усилить систему оперативного и бесплатного тестирования, подчеркнул он.

Кому нужно выдать QR-кода в первую очередь?

По мнению Альтштейна, переболевшие COVID-19 имеют право получать QR-код, однако здесь есть нюанс. «Их бы, конечно, тоже надо прививать, но в принципе это не такая уж первостепенная задача прививать переболевших. Ясно одно — выдавать надо клинически переболевшим с поставленным диагнозом, а не тем, кто перенес в бессимптомной форме», — поделился своим мнением на этот счет вирусолог.

В противном случае, считает главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будут злоупотребления. «Я не сторонник такого подхода, чтобы выдавать QR-коды за антитела. Потому что тут будет много злоупотреблений. Коммерческие компании будут выдавать их без проверки результата теста, я думаю. И никто не будет проверять антитела. Государство по крайней мере. Измерение антител это дело частное», — предупредил Альтштейн.

Ранее стало известно, что законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте будет рассмотрен в Госдуме в конце декабря.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.