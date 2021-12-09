Из проекта Apple Car ушли ведущие инженеры

Из Apple за последние несколько недель ушли трое ведущих инженеров, которые работали над проектом первого беспилотного автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты заявили, что американская компания продолжает терять ключевых сотрудников проекта. Так, главный инженер по радиолокационным системам Эрик Роджерс (Eric Rogers) ушел в IT-компанию Joby Aviation. Менеджеры Алекс Кларабут (Alex Clarabut) и Стивен Спитери (Stephen Spiteri), занимавшиеся вопросами создания различного оборудования, перешли в Archer Aviation, которая работает над созданием воздушного такси.

Источники сообщили, что весь 2021 год компанию покидают высококвалифицированные специалисты в области автомобилестроения. Например, Дуг Филд (Doug Field) ушел в Ford после трех лет работы над проектом Apple Car. Суммарно за 2021 год корпорацию покинули шесть менеджеров и инженеров, работавших над первым беспилотным автомобилем Apple.

В компании никак не комментируют данный вид деятельности. Отмечается, что в Apple происходит постоянный процесс найма новых специалистов, в том числе из конкурирующих компаний. Так, ранее в команду IT-гиганта вошли инженеры из Mercedes, Tesla и других производителей автомобилей.

В начале осени источники Digitimes рассказали, что Apple начнет производство собственных электромобилей в 2024 году. В настоящий момент руководители компании ведут переговоры с поставщиками и производителями из Японии и Южной Кореи.