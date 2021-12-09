Россиянка обогнала всех миллиардеров мира по приросту состояния

Основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния в 2021 году, пишет Forbes.

Состояние Бакальчук взлетело более чем на 1000 процентов, по этому показателю она обогнала всех. Россиянка находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты с капиталом в 13 миллиардов. В российском рейтинге богатейших бизнесменов она занимает 13 строчку. В прошлогоднем рейтинге Бакальчук была на 93-м месте с одним миллиардом долларов.

Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на 145 миллиардов долларов (плюс 30 процентов).

Ранее бизнес-школа «Сколково» составила рейтинг уважения российских женщин-предпринимателей. На первом месте оказалась Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

Forbes ранее представил рейтинг богатейших семей России. Всего в перечень включили десять семей, чье совокупное состояние возросло на 16,1 миллиарда долларов, до 42,9 миллиарда долларов. Впервые самой состоятельной названа семья Бакальчук.