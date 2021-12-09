Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский вирусолог назвал ряд болезней с симптомами омикрон-штамма

Вирусолог Альтштейн: омикрон-штамм коронавируса можно перепутать с гриппом или риновирусом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что недавно выявленный в Южной Африке омикрон-штамм коронавируса можно перепутать с рядом других болезнями. Его слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Альтштейн отметил, что отличить омикрон от других заболеваний тяжело даже врачам.

«Схожие симптомы проявляются при различных простудных заболеваниях. Это и грипп, и парагриппозные инфекции, и энтеровирусные заболевания типа риновируса», — такие болезни назвал российский вирусолог.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
00:00
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок усомнился в возможности определить омикрон-штамм без специальных тестов и призвал граждан не пытаться самостоятельно диагностировать новый вариант коронавируса по определенным симптомам.

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, к ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рамочным законопроект о QR-кодах
Путин призвал тщательно проработать закон о домашнем насилии
Косметолог назвала пять самых популярных пластических операций звезд
В МИД прокомментировали выданный Польше запрет высылать нелегалов в Белоруссию
Путину предложили внести в Уголовный кодекс статью о пытках
Москвичи смогут сами посыпать дороги реагентами
Российский вирусолог назвал ряд болезней с симптомами омикрон-штамма
В Китае резко выросли цены на продукты
Внук пытавшегося убить Гитлера принца захотел вернуть украденные нацистами земли
В США Путина поместили на обложку журнала и назвали великим
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter