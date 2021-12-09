Российский вирусолог назвал ряд болезней с симптомами омикрон-штамма

Доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что недавно выявленный в Южной Африке омикрон-штамм коронавируса можно перепутать с рядом других болезнями. Его слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Альтштейн отметил, что отличить омикрон от других заболеваний тяжело даже врачам.

«Схожие симптомы проявляются при различных простудных заболеваниях. Это и грипп, и парагриппозные инфекции, и энтеровирусные заболевания типа риновируса», — такие болезни назвал российский вирусолог.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок усомнился в возможности определить омикрон-штамм без специальных тестов и призвал граждан не пытаться самостоятельно диагностировать новый вариант коронавируса по определенным симптомам.

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, к ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.