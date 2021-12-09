В МИД указали на риск повторения Карибского кризиса

При текущей ситуации в отношениях между Россией и США существует риск повторения Карибского кризиса. На это указал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Дипломат подчеркнул, что существующая напряженность может дойти до острой ситуации. «Если будет все продолжаться как идет, вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — заключил он.

Рябков отметил, что подобное развитие событий станет провалом международной дипломатии и внешней политики. При этом он заявил, что время на нормализацию двусторонних отношений еще есть.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в рамках «Саммита за демократию» стремятся обозначить своих и чужих и намерены создать новые разделительные линии в международном сообществе. Она обратила внимание, что Вашингтон делает все, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве.