Раскрыт способ купить квартиру в Москве подешевле

На московском рынке новостроек выставлено не продажу около 1,9 тысячи квартир, расположенных на первом и втором этажах жилых комплексов. В Подмосковье таких лотов намного больше — 4,5 тысячи, говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленных «Ленте.ру». Как отмечают риелторы, жилье «у земли» традиционно заметно дешевле, чем на верхних этажах.

Эксперты увидели в этой разнице способ купить квартиру по меньшей, чем в среднем, цене. Согласно раскрытым данным, в старой Москве на первых этажах новостроек квадратный метр стоит в среднем 292 тысячи рублей, на вторых — 299 тысяч. Между тем средняя стоимость «квадрата» по городу равна 321 тысяче рублей. Стоимость квартир на нижних этажах новостроек в Москве составляет в среднем 18 миллионов рублей, выяснили в «НДВ».

В Московской области «квадрат» на первых этажах новых зданий продается по средней цене 125 тысяч рублей, в то время как среднерыночная его стоимость равна 141 тысяче рублей. На вторых ярусах метр стоит 139 тысяч.

«Объекты на первом и втором этажах новостроек обычно бывают наименее ликвидными в сравнении с квартирами на других этажах, а также меньше стоят. Чаще всего именно на такие квартиры застройщики предоставляют скидки и включают их в акционные программы», — заключают специалисты.

Ранее стало известно, что средняя цена новой квартиры комфорт-класса в Москве пробила психологическую отметку в 13 миллионов рублей, составив к декабрю 2021 года 13,1 миллиона. Средний предлагаемый бюджет покупки квартиры стандартного класса достиг 9,4 миллиона рублей, бизнес-класса — 28,5 миллиона рублей.