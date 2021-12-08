Средняя цена квартиры в Москве пробила психологическую отметку

В ноябре 2021-го цены на квартиры в новостройках старой Москвы продолжили уверенно расти. Средняя стоимость предложения квадратного метра жилья комфорт-класса в городе увеличилась на 3 процента, достигнув 265 тысяч рублей, говорится в материалах агентства «БЕСТ-Новострой», предоставленных «Ленте.ру».

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По подсчетам аналитиков, средняя цена новой квартиры комфорт-класса в Москве пробила психологическую отметку в 13 миллионов рублей, составив к декабрю 13,1 миллиона. Средний предлагаемый бюджет покупки квартиры стандартного класса по итогам месяца достиг 9,4 миллиона рублей, бизнес-класса — 28,5 миллиона рублей.

«Многие застройщики в этом году пока не анонсировали существенных предновогодних скидок, поэтому с учетом увеличивающегося спроса в декабре может пройти очередной виток роста цен, причем более существенного роста», — предупреждают специалисты.

По их данным, всего в Москве на первичном рынке выставлено на продажу 15 тысяч квартир комфорт-класса, 12,88 тысячи лотов бизнес-класса, 384 элитных квартиры и 403 объекта премиум-класса.

Ранее стало известно, что на первичном рынке недвижимости Москвы размеры скидки для покупателей квартир не превышают 10 процентов. Застройщики, которые не могут дать покупателям такой дисконт, стараются привлечь их внимание за счет других специальных предложений.