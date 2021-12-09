Иммунолог описал самую опасную мутацию коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru описал, какой, по его мнению, может стать самая опасная мутация коронавирусной инфекции. По его словам, таковой могла бы стать мутация, при которой COVID-19 станет атаковать T-лимфоциты, то есть клетки иммунной системы, без которых в человеческом организме не могут вырабатываться антитела.

«Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы. Если коронавирус научится, как атаковать T-лимфоциты, то он научится "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», — заявил медик.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, в свою очередь, добавил, что также потенциальную опасность для людей представляют мутации S-белка, который находится на поверхности COVID-19. По его словам, в таких случая вакцины необходимо будет изменять, добавляя в них со временем нечто новое.

Ранее вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что для защиты от омикрона вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чем от уханьского штамма коронавируса.