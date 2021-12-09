Отказ россиян от инвестиций объяснили отсутствием денег

Статистика об открытии россиянами 15 миллионов счетов у брокеров является лукавой, в действительности инвестициями на бирже занимаются всего лишь около 500 тысяч человек, на которых и приходится 92 процента средств. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По данным Банка России, 62 процента всех брокерских счетов (9,3 миллиона) остаются пустыми, еще на 19 процентах (2,9 миллиона) лежат менее 10 тысяч. Таким образом, оставшиеся пять миллионов человек с небольшими накоплениями занимаются биржевыми спекуляциями. На диверсификацию своего портфеля, пояснил эксперт, у них отсутствуют деньги.

Подавляющее число российских граждан по-прежнему отказывается от вложений в ценные бумаги, предпочитая банковские вклады, то есть пусть небольшой, часто ниже инфляции, но стабильный доход.

Депозиты занимают 50 процентов сбережений домохозяйств в России, валюта и наличные средства — 26 процентов, паи — 3,8 процента, облигации — 4,6 процента, а акции — 7 процентов.

Для описания ситуации Абрамов предложил термин «робингудинизация» с отсылкой к американскому брокеру Robinhood. Тот, по словам эксперта, «вовлек в биржевые спекуляции в США примерно 23 миллиона преимущественно молодых граждан, но не сделал ничего, чтобы приобщить их к ценностям долгосрочных сбережений». Так и в России — биржа не рассматривается как источник дохода и надежное вложение.

Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков предупредил, что торговля на бирже может перерасти в опасную зависимость. Такая угроза существует, если инвестор пытается совершить как можно больше спекулятивных сделок, чтобы заработать не на вложениях в перспективные компании, а на разнице котировок.



