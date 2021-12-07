Играющих на бирже россиян предупредили об опасном заболевании

Торговля на бирже может перерасти в опасную зависимость, предупредил директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков на форуме Finopolis 2021, передает ТАСС.

«Гемификация иногда перерастает в гэмблинг (опасное заболевание — игромания — прим. «Ленты.ру»). Я читал, что есть опросы от телефонных линий, куда звонят люди с проблемами с гэмблингом. К ним уже обращаются люди, у которых есть проблемы с торговлей на бирже (…) Здесь нужно обратить внимание, чтобы это не превратилось в зависимость», — заявил Чебесков. По его словам, некоторые участники рынка слишком восприимчивы к рекламе.

Минфин будет стремиться перевести игроков на пассивную стратегию инвестирования, предполагающую небольшое количество сделок. Один из вариантов стимулирования — налоговое или законодательное послабление для долгосрочных инвестиций. Вскоре ведомство совместно с Центробанком и участниками рынка подготовит соответствующее предложение, сообщил глава департамента.

Также Чебесков сообщил, что Минфин намерен бороться с мошенничеством и мисселингом (ситуация, при которой клиента умышленно вводят в заблуждение — прим. «Ленты.ру») на финансовом рынке. Ведомство, ЦБ и МВД готовят совместную законодательную инициативу, чтобы предоставить доступ правоохранителям к сведениям о банковских счетах мошенников. «Таким образом, мы планируем блокировать все эти счета и делать экономически невыгодным для мошенников использовать такие схемы», — заявил Чебесков.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать инструменты и стимулы для сбережений граждан, а также проработать вопрос введения налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги. Эти меры призваны научить граждан копить, отметил глава государства.