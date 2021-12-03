Россиян приучат копить

Российские власти проработают стимулы, чтобы приучить граждан копить. Об этом сообщает РИА Новости.

По поручению президента Владимира Путина правительство и Центробанк должны будут разработать инструменты и стимулы для сбережений граждан, а также проработать вопрос введения налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги.

«Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений», — говорится в перечне поручений главы государства.

Ранее Путин поручил правительству застраховать инвестиции россиян как вклады. Глава государства подчеркнул, что ценные бумаги российских компаний должны быть не только надежным источником финансирования, но и работать непосредственно на самих россиян и стабильно приносить доход тем, кто готов вкладываться в экономику «вдолгую». «По сути, речь идет о механизме, аналогичном системе страхования банковских вкладов. Это решение прошу проработать», — уточнил президент. «На фондовом рынке неизбежны колебания и спады, и нужно защитить интересы граждан, гарантировать их сбережения», — указал президент.