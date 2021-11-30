Путин поручил застраховать инвестиции россиян как вклады

Президент России Владимир Путин поручил правительству застраховать инвестиции россиян как вклады. Об этом он сказал, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет». Его слова приводит РБК.

Путин подчеркнул, что ценные бумаги российских компаний должны быть не только надежным источником финансирования, но и работать непосредственно на самих россиян и стабильно приносить доход тем, кто готов вкладываться в экономику «вдолгую». «По сути, речь идет о механизме, аналогичном системе страхования банковских вкладов. Это решение прошу проработать», — уточнил президент. «На фондовом рынке неизбежны колебания и спады, и нужно защитить интересы граждан, гарантировать их сбережения», — указал он.

Ранее в ноябре ЦБ назвал главную стратегию торгующих на бирже россиян. В «Обзоре рисков финансовых рынков» указывалось, что существенная часть торгующих на бирже россиян покупает и в последующем не продает акции. Частные инвесторы стали крупнейшим покупателем на рынке российский акций — с апреля по сентябрь доля населения в общих нетто-покупках (покупки минус продажи) превысила 85 процентов. Такая динамика показывает, что спрос на российские акции со стороны розничных инвесторов растет. Регулятор отмечает, что российские граждане стали доминирующей силой на рынке и могут оказывать существенное влияние на его динамику.