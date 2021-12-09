Бывшая каратистка рассказала об изнасиловании детским тренером

Бывшая ученица рассказала об изнасиловании детским тренером по карате Евгением Лариным. Ее историю опубликовал Telegram-канале SHOT.

Девушка, имя которой не сообщается, вспомнила, как в детстве занималась карате. В 2012 году ее записали в секцию к тренеру Евгению Ларину в Мурманске. Он отметил способности 12-летней девочки и настоял на необходимости индивидуальных тренировок.

На занятиях Ларин просил ученицу отрабатывать приемы без верхней части кимоно или голышом. По словам тренера, он хотел видеть, как работают ее мышцы. Также мужчина привязывал девочку к шведской стенке, завязывал глаза и избивал плеткой, называя это закалкой спортивного духа.

Однажды Ларин сильно отхлестал девочку, а когда она заплакала, признался в любви. После этого он начал совершать в ее отношении действия сексуального характера. Спустя год мужчина переключился на другую ученицу.

После огласки истории у Ларина провели обыск. У него нашли сотни дисков с видео, а также наручники, плетки, маски и вибраторы. Девушка долгое время скрывала правду, потому что боялась, что тренер выложит в сеть видео с ней.